Empoli, Tutino: "Il mio sogno è giocare al San Paolo con la maglia del Napoli"

L'attaccante del Napoli Gennaro Tutino, girato in prestito all'Empoli, ha raccontato al quotidiano "Il giornale" il suo sogno di giocare un giorno con la maglia azzurra "Il mio sogno resta sempre quello di giocare al San Paolo con la maglia del Napoli, la squadra della mia città e del mio cuore. Sto lavorando duro per farcela un giorno, intanto il mio presente si chiama Empoli e voglio fare il massimo con loro. Sono in una piazza dove sono passati tanti attaccanti importanti e non è facile conquistare la fiducia dell'ambiente"