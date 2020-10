Epidemiologo Lopalco: "Mancano posti letto e specialisti che non si formano in 2 mesi, ma in 10 anni!"

"In questo momento le terapie intensive non sono un problema, ora il problema è la reperibilità dei posti letto ordinari. L'altro problema è il tracciamento sul territorio, in Puglia ad esempio al momento stiamo reggendo ma se i numeri dovessero crescere il tracciamento dev'essere allentato perché non ci sono uomini". Lo ha detto a Sky TG24 l'epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco: "È inutile parlare di cosa non ha funzionato, se non ci sono gli uomini non possiamo formarli in due mesi, ci vogliono dieci anni per formare uno specialista. In Italia sono anni e anni che siamo in carenza di personale", riporta il Corriere della Sera.