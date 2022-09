Esposito: "Il Napoli con un giocatore ha fatto un cambiamento mostruoso"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carmine Esposito, ex calciatore

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carmine Esposito, ex calciatore: "Spalletti dal punto di vista umano può dare davvero tantissimo a giovani come Kvaratskhelia e Kim. Quest'anno sarà il suo anno, soprattutto adesso che non ci sono più i senatori. Ha tutto per prendere in mano e per mano lo spogliatoio. E' un allenatore che ti insegna calcio e lo fa col sorriso. Con Lobotka ha fatto un cambiamento mostruoso, è diventato tra i più importanti del suo ruolo in Europa.

Dove può arrivare questo Napoli? Non diciamolo che porta male... Vincere a Milano è stato fondamentale, ha dato la consapevolezza al gruppo che la squadra è forte. Il Napoli è primo in classifica e nel proprio girone di Champions: incrociamo le dita. Cosa cambierei nei carattere di Spalletti? C'è tanto da cambiare (ride ndr)... Ci siamo scontrati tante volte, ma gli voglio un bene dell'animo. Forse è ancora troppo amico dei calciatori, ma questo è il suo essere. Luciano è così dentro e fuori dal campo. L'attacco del Napoli? Luciano starà trovando la modalità per far coesistere tutti. Simeone e Osimhen potrebbero giocare addirittura insieme. Il pacchetto giocatori degli azzurri è da top club".