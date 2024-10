Esposito: “In un determinato aspetto preferisco Lukaku anche ad Osimhen”

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carmine Esposito, ex Empoli e amico di Luciano Spalletti

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carmine Esposito, ex Empoli e amico di Luciano Spalletti: “Non ho parole per il furto a Politano, è il secondo dopo Juan Jesus. Purtroppo succede ovunque, ma l’amarezza resta a prescindere dalla città. Sono cose che non dovrebbero mai accadere.

Conte? E’ stato bravissimo nel ricompattare lo spogliatoio che si era sfasciato dopo l’addio di Luciano. Antonio è un grande lavoratore, proprio come Luciano e questo i ragazzi lo avranno notato subito: quando metti il lavoro al primo posto, il gruppo ti segue e spinge per dare sempre di più.

Kvara-Lukaku? Per me possono fare una quarantina di gol insieme, 20 per Lukaku e 15 per Kvara. Romelu gioca benissimo la palla, a volte lo preferisco anche ad Osimhen. Apre tanti spazi e quando sarà al 100% farà la fortuna del Napoli.

Perché Spalletti non convoca Politano? Non lo saprei dire. Evidentemente Luciano ha cambiato meccanismi nel suo sistema. Se Politano continuerà a giocare così, poi, non potrà non convocarlo”.