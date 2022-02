Esposito: “Napoli più completo ed in forma del campionato sia a livello psicologico che fisico"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore di Napoli e Lazio, Massimiliano Esposito. “Sul Napoli di Spalletti dico che sicuramente ha portato esperienza, convinzione nei propri mezzi su quel che lui propone e lo sta dimostrando. E' un Napoli compatto che nei momenti difficili ne è uscito fuori alla grandissima: ora è secondo in classifica ad un punto dall'Inter”.

Se il Napoli debba guardare all'Inter o alle inseguitrici

"Non credo in un recupero così prepotente della Juventus. Il Napoli deve guardare avanti, è a -1 dall'Inter, c'è lo scontro diretto e se dovesse vincere, rimarrebbe a tale distanza anche se i nerazzurri vincessero il recupero. Devono andare avanti, è tornato Osimhen, sono tornati anche Koulibaly ed Anguissa. C'è motivazione ed è una rosa che in questo momento è la più completa ed in forma sia a livello psicologico che fisico del campionato".