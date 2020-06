Everton, Ancelotti: "Ecco quali calciatori mi sarebbe piaciuto allenare"

Il tecnico dell'Everton Carlo Ancelotti, in un'intervista rilasciata al 'The Guardian' oltre a parlare del tema razzismo contro Koulibaly, si è soffermato anche su quali campioni gli sarebbe piaciuto allenare: "Mi sarebbe piaciuto allenatore Leo Messi, anche soltanto per poterlo comparare con Cristiano Ronaldo (alle sue dipendenze al Real Madrid, ndr). Ma anche Totti, visto che ho cominciato alla Roma. E' stato un idolo lì e mi sarebbe piaciuto allenarlo".