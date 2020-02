Everton, Ancelotti: "Il club ha grandi ambizioni, voglio rimanere qui a lungo"

L'ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti sta ottenendo ottimi risultati nella sua nuova avventura sulla panchina dell'Everton. Il tecnico emiliano ha parlao al sito ufficiale del club inglese rivelando di voler rimanere a lungo con i Toffees: "Ho firmato un accordo di quattro anni e mezzo e vorrei concludere il mio contratto e rimanere qui facendo del mio meglio. E dopo, se ci sarà la possibilità di continuare, mi piacerebbe rimanere di più. L'ambizione è quella di restare qui a lungo. Il club ha grandi ambizioni, vuole essere sempre più competitivo in Premier e in Europa. Stiamo lavorando per questo"