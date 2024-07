Everton, l'ex osservatore: "Lukaku fa sempre gol anche nelle annate difficili"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente dell’Assosservatori ed ex osservatore dell’Everton: “Il mercato del Napoli mi soddisfa. Sta seguendo le linee dettate da Conte dal primo minuto. Ha inserito subito giocatori adatti alla sua mentalità: Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola sono elementi utili, ora servirà sfoltire un po’ la rosa. Troppi galli nel pollaio non fanno bene. Osimhen? Cederlo non è mai un’affare, indifferentemente dalle cifre proposte. Poi quando un giocatore è già via con la testa, allora è inutile trattenerlo. Tanto meglio venderlo e tirare fuori il meglio.

Il Napoli ha spesso trattenuto calciatori controvoglia e poi ne ha sofferto tutta la squadra. Lukaku? Può fare ancora la differenza nel nostro campionato, bisogna fidarsi di Conte. Lo conosce molto bene, Romelu è un punto di riferimento per la squadra col suo fisico. Potrebbe fare la fortuna del Napoli, quindi bisogna avere fiducia nel piano di Conte. Lukaku è uno che fa sempre gol, anche nelle sue annate meno felici fa benissimo. Il pugno duro su Di Lorenzo e Kvara? Il Napoli ha voluto mandare un segnale chiaro a tutta la rosa. Prima queste cose creavano un marasma, da quando è arrivato Conte tutti sono stati messi in ordine”.