Ex agente Cavani: "Alla fine, avevo ragione su Kvara. Garnacho? Costo troppo elevato"

vedi letture

“Come ho già detto varie volte il Napoli ha fatto benissimo a cedere per quella cifra Kvaratskhelia. Del resto – ha detto l’agente Fifa e dt del Matera Claudio Anellucci a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - sono uno che, in tempi non sospetti, mi sono attirato tante antipatie dai tifosi del Napoli su Kvara: alla fine della giostra, avevo ragione io. Alla fine, è rimasto un giocatore più forte come Neres, più nel progetto, più con la testa dentro al progetto, rispetto a un contratto con rinnovo a cifre folli. Dunque, sotto questo punto di vista, il Napoli è stato molto intelligente, cosa che non ha fatto invece con Osimhen.

Credo che, invece, il prezzo di Garnacho sia estremamente elevato. È un buon giocatore, ma non sposta gli equilibri, altrimenti il Manchester United se lo sarebbe tenuto. Quindi il Napoli per me deve acquistare un calciatore che faccia la riserva a Neres e non uno che, con un cartellino pagato 50 milioni, chiede spazio e viene per giocare. Se io fossi il suo agente chiederei, dato il costo, garanzie per giocare, anche se nessun allenatore al mondo, Conte ancora di più, ti assicura la titolarità. Ndoye sarebbe più adatto per questo scorcio di stagione, ma il Napoli e Manna sanno benissimo su chi puntare”.