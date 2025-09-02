Ex capo osservatore Juve: "Vlahovic miglior acquisto, ma chi si è mossa meglio è il Napoli"

L'ex capo osservatore della Juventus, Franco Ceravolo, ha rilasciato una intervista a Radio Bianconera nel corso di "Cose di Calcio" nel corso della quale ha commentato il mercato della Serie A: "In linea di massima il mercato si prepara anche da febbraio, architettando i colpi che andranno fatti in estate, ma poi ci sono casi e casi e spesso la strategia è legata a concomitanze particolari".

Poi si sofferma in particolare sulla Juve: "La Juventus si è mossa molto bene nonostante avesse tanti paletti legati al fairplay finanziario e alle necessità della proprietà, e paradossalmente secondo me l'acquisto più importante, forse non volendo, è stata la permanenza di Vlahovic che a mio modo di vedere resta il miglior attaccante in rosa. Qui torniamo ai casi particolari e ad un mercato che può cambiare da un giorno all'altro, perchè tra la Juventus e il serbo la rottura era totale. in quel contesto è stato bravo il giocatore a comportarsi con professionalità, senza mettersi dalla parte del torto con comportamenti sbagliati, e a cogliere le occasioni che gli sono state concesse".

Poi tira le somme: "Alla fine di questa sessione credo che Tudor possa essere soddisfatto della rosa che ha a disposizione. Alla Juve darei un 8 perchè sono arrivati, anche inaspettatamente viste le disponibilità economiche, giocatori di spessore. Quella che si è mossa meglio è però il Napoli, mentre le altre le metterei un gradino sotto. Il Milan è stato bravo a sfruttare uno degli imprevisti di cui parlavo prima, prendendo Rabiot dopo la sua rottura con il Marsiglia, anche se mi aspettavo qualcosina di più dai rossoneri".