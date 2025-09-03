Ex dir. Torino sicuro: "Buongiorno sarà sempre decisivo nelle fasi di arrembaggio finale"
Silvano Benedetti, ex dirigente del Torino, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Buongiorno ha attitudine ad appoggiare la squadra e diventa l’uomo in più soprattutto nelle situazioni di arrembaggio finale, sarà sempre decisivo nelle fasi concitate, tra assist o gol, ci sarà spesso. Il Napoli sarà tra le favorite, ha una rosa ampissima e bisogna ragionare anche da grande squadra.
Oggi come fai a toccare un portiere come Meret, però hai anche Milinkovic che come fai a tenerlo fuori? Il Napoli ha 25 titolari. Occhio alla Roma che rispecchia il mantra di Gasperini, anche il Milan è un’avversaria importante e mai sottovalutare la Juventus".
