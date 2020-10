Ex ds Genoa: “Milik ha pensato solo ai soldi, io avrei rinunciato alle pendenze col Napoli per giocare con la Roma”

Nel corso de 'Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su Radio Crc è intervenuto Stefano Capozzucca, ex ds di Genoa e Cagliari: "Juve-Napoli? Ci siamo trovati davanti a una situazione molto complicata. Figc e Lega hanno stilato un protocollo, l’Asl l’ha sovvertito. C’è bisogno di una regolamentazione migliore, altrimenti qualcuno potrebbe pure giocare con queste cose, mettendo a rischio il prosieguo del campionato.

Ipotesi playoff? Sono contrario, ma potrebbe essere l’unica soluzione qualora incappassimo nei rinvii di altre gare o addirittura in un blocco del campionato come l’anno scorso”.

Mercato Napoli? “L’acquisto più importante è stato Osimhen, non sottovaluterei nemmeno la conferma di Koulibaly. L’arrivo di Bakayoko è stato richiesto esplicitamente da Gattuso. Il Napoli lotterà per il vertice. Occhio all’Atalanta, però. Il mio amico Gasperini si nasconde, ma la squadra è devastante”. Milik credo che abbia pensato esclusivamente ai soldi, fossi stato in lui avrei rinunciato alle pendenze col Napoli per andare a giocare in una piazza importante come quella di Roma”.