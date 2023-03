Ex prep. portieri MIlan: "So che Meret non è ancora soddisfatto per un motivo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi Turci, ex preparatore dei portieri del Milan

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi Turci, ex preparatore dei portieri del Milan: "Dubbi sulla sua titolarità in Nazionale? Donnarumma per me è un profilo unico al mondo. È un '99, ricordiamolo... Gigio può capitare che sbagli, ma è capitato anche ai più grandi del mondo. Lui è un valore assoluto e non può essere messo in discussione. Meret contro Maignan? Sono contentissimo per Alex, sta facendo benissimo. So che non è ancora soddisfatto, perché vuole raggiungere la matematica di quello che stanno per raggiungere (ride ndr)... Ha raggiunto una maturità diversa, sia come uomo che come atleta. E questo lo si vede in campo.