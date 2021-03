Ex pres. Palermo: "Con Lozano il Napoli può raggiungere il secondo posto"

Nel corso di 'Radio Goal', l'ex presidente del Palermo Guglielmo Miccichè ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è un’ottima squadra che pensavo potesse lottare con Inter e Juve per lo scudetto. Ci sono stati tanti infortuni, appena recupererà anche Lozano, che reputo un grande giocatore, credo che gli azzurri potrebbero anche raggiungere il secondo posto. Se il Napoli vincesse il recupero con la Juventus avrebbe già il secondo posto a portata di mano, questo deve essere l’obiettivo di questa squadra.

Rinvio Juve-Napoli? In Lega non si riesce mai a trovare un’unità di intenti tra i presidenti, c’è sempre uno scontro, mio fratello per questo motivo ha mollato. C’è sempre qualcuno che si lamenta, in questo caso si è lamentata la Roma altre volte lo fanno altri. In Lega si vive di schieramenti, alla base ci sono sempre interessi economici riguardanti i diritti televisivi.