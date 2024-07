Ex. resp. sett. giovanile Torino: "Buongiorno farà bene al Napoli, si addice a Conte"

Lui lo conosce bene, perché se Alessandro Buongiorno ha passato una vita nelle Giovanili del Tiro vale lo stesso discorso anche per Silvano Benedetti. Intervistato da La Stampa, l'ex responsabile del Settore Giovanile granata si augura che il suo sacrificio serva almeno a qualcosa, anche se sarà difficile trovarne un altro uguale perché Ale è un ragazzo unico.

"Sono sicuro che farà bene, la scuola di Conte vuole aggressività e un grande lavoro atletico, per certi versi è simile al lavoro di Juric". E l'arrivo di Vanoli? "A Venezia ha fatto un grandelavoro,ma bisogna un po’ scoprirlo, come lui deve scoprire in fretta una piazza non facile".