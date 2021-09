Ex vice-allenatore Leicester: "Il Napoli affronta una delle 6-7 migliori di Premier League"

Paolo Benetti, vice di Claudio Ranieri nel corso dell'esperienza al Leicester City, è intervenuto a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Leicester è una squadra forte, proprio come il Napoli. Sarà una bella partita. Il Napoli è tecnicamente più forte, ma la tecnica in sé non basta. In Inghilterra si gioca un altro tipo di calcio, il Leicester è tra le 6-7 squadre più forti in Premier League e lo sta dimostrando negli anni che hanno seguito quel titolo con me in panchina. Le squadre inglesi non hanno remore psicologiche a giocare tre partite in una settimana e a correre dall'inizio alla fine della partita".