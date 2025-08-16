Fab Four tutti dal 1'? Lobotka: "Conte ne ha parlato, ma non importa se gioco io o un altro"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, soffermandosi su diverse tematiche, a cominciare dal suo ruolo di leader: "Non sono il tipo che sente di dover mostrare di essere un leader. Penso sia importante che ogni giocatore che ha modo di scendere in campo mostri senso di responsabilità. Non mostro il carattere fuori dal campo o durante le conferenze stampa, non sono quel genere di calciatore. Preferisco mostrare la mia leadership in allenamento o durante le partite, dando sempre il 100%".

Conte ha detto che potrebbe far giocare tutti i Fab Four: tu, Anguissa, De Bruyne e McTominay. Sarebbe un centrocampo fortissimo. "Sì, è vero, il mister ne ha parlato. Ma a calcio si gioca sempre e comunque in 11. Non importa se giocherò io o un altro; ciò che conta è essere una squadra, mostrare il nostro stile di gioco e assumerci le nostre responsabilità. Solo così potremo avere successo".