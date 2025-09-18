Fabbroni a sorpresa: "Mi sembra un po' la vigilia di Napoli-Cagliari..."

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever - L’estate dei campioni è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “I tifosi del Napoli devono essere ottimisti e non farsi intimorire da certi risultati che stiamo vedendo. Con le dovute proporzioni questa mi sembra un po’ la vigilia di Napoli-Cagliari. C’è grande attesa, la giornata è condizionata dall’evento sportivo. E anche se in palio non c’è niente oltre i tre punti nel girone c’è una grossa attesa.

Si gioca a casa di una squadra tra le più forti al mondo, anche economicamente. Ma il Napoli è una squadra “sexy”, che fa sangue e che può dare moltissimo. Il modo che gli azzurri hanno di affrontare le partite conquista anche i non tifosi azzurri”.