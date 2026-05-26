Fabbroni: "Italiano più intrigante di Allegri, ecco quando ADL annuncia il nuovo tecnico"

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"Aurelio De Laurentiis sta sondando Italiano, ma non è ancora fatta".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Vincenzo Italiano è molto più intrigante di Allegri, cui non mi piace quel tipo di calcio. Cosa vogliamo proporre? È questa la domanda. Va di moda il modello Fabregas, che ha portato tanti U23 in Champions. Ma bisogna avere sale in zucca. Quante squadre avrebbero voluto Fabregas. Il Como ha una proprietà importante e non ha spostato di un millimetro.

Matrimonio Italiano-Napoli? Aurelio De Laurentiis sta sondando Italiano, ma non è ancora fatta. Non ci vorrà molto tempo a decidere il nuovo allenatore. Anche perché prima che parta per Los Angeles, Aurelio dovrà aver scelto e presentato il nuovo allenatore. Italiano è sicuramente interessante, qualora il Napoli decidesse di puntare su di lui, serve un progetto di tre anni. La società però deve dichiarare fiducia all'allenatore.

Sorpreso dal rinnovo di Spinazzola? I giocatori di esperienza sono importantissimi. Spinazzola poi è tra i più tecnici della rosa.

Lukaku dice che ha un altro anno di contratto? Non può prendere quelle cifre. Non si è comportato nella maniera più limpida possibile. Difficile conciliare la sua posizione con il Napoli.

Futuro Meret? Mi piace il portiere che sa parare, che ha il guizzo di tirar fuori la parata che non aspetti. Mi piace anche il suo carattere tranquillo. Va tenuto e valorizzato. La concorrenza tra due portieri può starci, ma bisogna valutare certe cose. Di Savic mi sono piaciute certe parate, come quelle sui rigori. O anche lo stesso rigore calciato in Coppa Italia. Mi piace meno tra i pali, commette degli errori anche elementari. Sta al nuovo allenatore capire se il matrimonio Meret-Milinkovic Savic possa convivere"