Del Genio: "Conte era ormai incompatibile col Napoli! L'ha fregato il carattere..."

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Conte resta apprezzatissimo per il lavoro sul campo, con una bella fetta di persona che voleva che restasse. E io sono tra questi. Ma la conferenza stampa di domenica ha cambiato l'opinione di molti sul fatto che ormai fosse incompatibile con la realtà del Napoli. Lui ha fatto pensare che si fosse aggiornato su cose tecnico-tattiche e che quindi fosse pronto a restare, togliendosi di dosso il retaggio di un calcio che non è più proponibile. Io penso che l'avrebbe fatto e penso che con pochi ritocchi l'anno prossimo le cose con Conte sarebbero andate bene.

Ma a fregare Conte è stato il suo carattere, il suo modo di porsi. Questo stress portato all'esasperazione gli ha impedito di fare il terzo anno al Napoli, che secondo me poteva essere straordinario. Come allenatore spero che cambi qualcosa, ma il carattere non si cambia. Conferenze stampa come quella di domenica le ha sempre fatte e continuerà a farle".