La leggenda Krol in linea con la piazza: “Allegri non mi piace! Sì ad Italiano”

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Anche Ruud Krol preferirebbe Vincenzo Italiano a Massimiliano Allegri. In un'intervista concessa ai media, la leggenda del Napoli "si sofferma sulla questione legata al dopo-Conte: "Uno Scudetto e un secondo posto in questi anni per il Napoli, vuol dire che per il prossimo allenatore è molto duro. Chi preferisco tra Allegri e Italiano? Italiano. Allegri no. Il suo stile non mi piace", le sue parole raccolte da Sky Sport.