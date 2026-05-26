Italiano-Napoli, Salvione: "Può valorizzare un calciatore su tutti"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Pasquale Salvione del Corriere dello Sport.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Pasquale Salvione del Corriere dello Sport: "L'attacco di Conte in conferenza? Conte è divisivo, ha personalità, è fatto così. Quando uno ha la forza così dirompente non può andare d'accordo con tutti. C'era una cricca che non condivideva il calcio di Conte. È evidente che il suo ciclo di Conte non sia finito per questo, ma lui non sopportava. Penso che sia finito per il logorio, anche mentale: Conte vive il suo lavoro in un certo modo, si fa travolgere. Non riesce a viverlo con serenità. Ha una personalità che nel Mondo degli allenatori è forte. Su Vincenzo Italiano? C'è stato uno scatto importante. In questo momento ha un peso il flop stagionale del Milan. Italiano sulla carta è un profilo inferiore ad Allegri, ma rappresenta una traiettoria congeniale per il club azzurro. Bisogna abbattere il monte ingaggi, valorizzare la rosa. Da questo punto di vista, Italiano ha cinque finali raggiunte nelle coppe, anche se 4 perse. Dovrà adattarsi alla piazza, correggendo qualche esuberanza della sua fase difensiva. Italiano ha fatto giocare sempre bene le sue squadre dal punto di vista offensivo, pur non avendo grandi attaccanti.

Come vedo Hojlund con Italiano? Lo vedo bene dappertutto. Ha segnato anche domenica, con il piede debole. Un diamante come lui con Italiano sarebbe perfetto. Ma tutta la rosa è adeguata. Italiano può valorizzare Beukema, non brillantissimo per tutta la stagione; vediamo quale sarà la soluzione che sceglierà il Napoli, ma Italiano sa valorizzare la rosa. Gila con Italiano? Penso di sì, perché ha un passo veloce tipo Kim, che può aiutarti"