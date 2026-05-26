Lukaku: "Ora sto bene, mi alleno già coi compagni di nazionale! Da sabato si fa sul serio"

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Romelu Lukaku, raggiunto da TMW alla festa per i 30 anni dell’agenzia P&P Sport Management di Federico Pastorello, ha parlato in vista dei Mondiali.

Romelu Lukaku, raggiunto da TMW alla festa per i 30 anni dell’agenzia P&P Sport Management di Federico Pastorello, ha parlato in vista dei Mondiali: “Adesso sto bene, abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con i giocatori della nazionale. Sabato inizia il vero ritiro, io non vedo l’ora di essere lì con i compagni, per preparare il primo Mondiale per questa generazione e il quarto per gli anziani della squadra”.

Una squadra favorita? “Ci sono tante squadre pericolose. L’Argentina è molto forte, il Brasile idem. Lo stesso per Inghilterra, Francia, Spagna, Germania. Ai Mondiali è molto difficile dire chi è la più forte. La risposta giusta credo sia: la squadra che cresce di più durante il torneo. Devi affrontarlo con un’idea di gioco e spirito di sacrificio: ognuno deve sapere il suo ruolo”.

Terzo Mondiale consecutivo senza Italia. Come ti spieghi questa difficoltà del calcio italiano? “È un peccato, perché tutti vogliono che ci siano le nazionali più forti. Io gioco nel campionato italiano e ho giocato contro tanti giovani italiani forti. È un peccato, ma sono sicuro che l’Italia sarà ai prossimi Mondiali e prima ancora ai prossimi Europei. L’Italia ha la possibilità di ritrovare i suoi valori”.

Questo Paris Saint-Germain è troppo forte per l’Arsenal? “Spero di vedere una bella finale. Sono due squadre che hanno meritato di essere lì, perché se sei in finale di Champions League l’hai meritato. Spero solo di divertirmi”.