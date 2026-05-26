Mertens: "Napoli è sempre casa! Chi vorrei per il post-Conte? E' già andato all'Atalanta..."

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Dries Mertens, ex calciatore azzurro, è impegnato in questi minuti nella sfida tra Napoli Legends e World Legends al Maradona

Dries Mertens, ex calciatore azzurro, è impegnato in questi minuti nella sfida tra Napoli Legends e World Legends al Maradona. Durante l'amichevole il belga ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn: "Dopo un anno fermo è sempre più difficile. Quando hai qualche calciatore al tuo fianco, qualcosa di meglio viene fuori. Anche quando vai lontano, poi torni. Perché questa è sempre casa. Mi sono emozionato quando il Maradona ha urlato il mio nome (al gol, ndr), è sempre una grande emozione.

Come vedi il Napoli?

"Stanno bene. Quest'anno era difficile, ci sono stati gli infortuni e altre cose. Ma complimenti a Conte che in due anni ha fatto cose bellissime. Anche quest'anno sono andati in Champions. Sono traguardi importanti".

Chi al suo posto?

"Qua anche quando vieni con poco poi puoi fare tanto".

Se fossi ancora un giocatore del Napoli, chi vorresti come allenatore?

"Uno già è andato all'Atalanta (ride, ndr). Il Napoli ha fatto sempre le scelte giuste, per questo da anni fa bene. Sono sicuro che anche la prossima sarà una bella scelta come allenatore".