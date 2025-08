Fabbroni: “Napoli ancora incompleto. La cessione di Raspadori può cambiare tutto”

vedi letture

Il giornalista Mario Fabbroni ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: “Il risultato contro il Brest non conta nulla. Il Napoli deve assolutamente prendere ancora qualche giocatore per allestire una rosa che affronti la Champions in maniera ottimale. Il Napoli deve trovare qualcuno che segni di più, perché si è vinto uno scudetto con pochissime reti realizzate. C’è da dire che cinque gol presi in queste amichevoli, ovviamente, rappresentano un qualcosa su cui lavorare.

Il sesto centrocampista deve avere un po’ d’ordine, ma dovrà avere anche delle qualità di impostazione. Il Napoli che inizierà il campionato sarà molto simile a quello che ha vinto lo scudetto. La base da cui partire è sicuramente la classica spina dorsale: portiere, difensore, centrocampista ed attaccante. Bisogna capire se Raspadori andrà via o meno, visto che la sua cessione può cambiare tutti gli scenari di mercato. Possiamo avere un Napoli schierato in maniera diversa in Champions (dove si gioca in maniera più propositiva) ed un altro in campionato. La prossima stagione non sarà affatto facile”.