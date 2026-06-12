Fabbroni: "Se va via Anguissa, Rabiot è quello più simile fiscamente"

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Fabbroni: "Allegri ha già firmato col Napoli, Rabiot ideale dopo Anguissa".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Chi preferirei al posto di Anguissa? Rabiot è sicuramente il giocatore con caratteristiche fisiche più simili. Rios mi piace. Al 12 giugno cosa penso della programmazione del Napoli? Mi risulta che Allegri abbia già firmato con il Napoli. Il contratto è chiuso in un cassetto segreto di De Laurentiis. Il club sta aspettando e non può far altro che aspettare.

Cosa penso di questo inizio della Coppa del Mondo? In questo Mondiale ci sono tante regole nuove e ci dobbiamo abituare. Per esempio, non sono ammesse perdite di tempo per chi si infortuna e attende i soccorsi. Chi non esce dal campo entro 10 secondi durante la sostituzione, penalizzerà la propria squadra facendola giocare con un uomo in meno per 1 minuto; poi l'espulsione con i giocatori che si coprono la bocca. Ci sono regole nuove che dovranno essere applicate".