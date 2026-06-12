Del Genio: "Ridurre gli infortuni del 70% tra gli obiettivi di Allegri, ecco come fare"
Del Genio avverte il Napoli: ridurre gli infortuni sarà fondamentale per la stagione.
Nel corso di 'Linea Calcio' su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del Napoli in vista della nuova stagione: "Non dobbiamo tenere troppi giocatori reduci fa infortuni, perché se ne abbiamo troppi dobbiamo sperare nel miracolo affinché vada liscio tutto.
Se invece dimezziamo l'elenco dei giocatori a rischio infortunio, che hanno avuto anche le recidive in questa stagione e nelle ultime, probabilmente anche con un tipo di metodologia diversa nelle rotazioni, potremmo iniziare a fare una cosa importante per la prossima stagione: ridurre almeno al 70% il numero degli infortunati. Credo debba essere uno dei primi obiettivi, trovare il modo di ridurre in maniera corposa il numero degli infortuni".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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