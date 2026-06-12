Padovan: "Allegri non mi convince! Fa risultato con il non gioco, Napoli abituato a fare calcio"

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Padovan boccia Allegri e commenta il nuovo ct dell'Italia.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: "C'è il Mondiale e allora vediamolo. Mi è tornato il dispiacere a vedere la prima partita. Non essere in un Mondiale a 48 squadre fa male. Contro il Canada avremmo dovuto giocare. Potevamo fare un percorso. Non contrasto questa sensazione di magone, questo rimpianto, è grosso. Ci siamo andati vicinissimo alla qualificazione. Abbiamo avuto un'occasione straordinaria con Kean per andare sul 2-0. Ma avevamo fatto troppo.

Il nuovo ct dell'Italia? Mancini mi risulta essere il candidato Malagò. Abodi sostiene che il ct possa essere Pep Guardiola. Intanto Conte sarebbe disponibile ad andare, ma costa tanto. Ha uno staff di 11-13 persone. Sono tante. Conte mi sento di escluderlo per queste ragioni. Mancini deve scontare un peccato grave, quando ha lasciato la Nazionale in braghe di tela. Se sarà lui il ct, è l'unico ad aver fatto qualcosa di importante con la vittoria dell'Europeo. È un bravo allenatore che sa scovare giovani, li sa lanciare. Come Gnonto, Zaniolo. Ha l'occhio per fare il direttore sportivo e quindi anche il commissario tecnico. Pafundi era stata la sua scommessa. Probabilmente lo vedremmo ancora se fosse stato ancora ct. Ora invece sta naufragando.

Mi convince Allegri come scelta? No assolutamente. Napoli è abituato a fare calcio. Spalletti ha fatto calcio e ha vinto. Conte, anche se con un calcio meno bello di Sarri e Spalletti, ha portato lo Scudetto. Allegri porta esperienza di un calcio vecchio che non è più confortato dai risultati. Ha vinto una Coppa Italia alla Juventus nella sua seconda esperienza e senza coppe al Milan non ha centrato la Champions League. Per me è una scelta sbagliata. Allegri sa fare risultato con il non-gioco. Si dice che De Laurentiis sia un vecchio cavallo di battaglia, voleva Max già in passato. E poi non ha gradito che Italiano tergiversasse o guadagnasse tempo per liberarsi dal Bologna. Portare Allegri in una piazza come Napoli significa portare uno che ha fallito recentemente ma di certo non è scarso. Perché ha conquistato Sei Scudetti. Italiano è stato illuso dal Napoli. Era quasi tutto fatto. Ora si consola in Turchia con 6 milioni all'anno. ADL forse si sente più tutelato dall'esperienza di Allegri piuttosto che dall'innovazione di Italiano".