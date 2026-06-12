Dazn, Marrucci: "Rabiot ideale per il Napoli, Rios? Ha qualità da Champions"

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Marrucci: "Rios come un diesel con Mourinho, ma è pronto per il Napoli"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto il telecronista Giovanni Marrucci: "Emozionato a fare le telecronache su DAZN per il Mondiale? Sono emozioni forti e intense raccontare il Mondiale. È coronare il sogno di un bambino, è un piccolo traguardo prestigioso. E molto sentito. Commenterò Svezia-Tunisia alle 4 di notte, tra domenica e lunedì. Ci sarà una preparazione tecnica, ma anche fisica per il fuso orario. Ma è l'adrenalina che ti tiene sveglio.

Chi vedrei al Napoli al posto di Anguissa? Se dovesse arrivare Allegri, il profilo perfetto è Rabiot. Ma tra gli altri, se il Napoli cerca qualcuno di pronto e a livello europeo, Rios può esserlo. Ha avuto problemi di ambientamento al Benfica, non era semplice e lineare. Però è oggettivamente un giocatore che ha potenziale. Può dire la sua anche a livello di Champions. È il classico box to box, che ricorda anche un po' Rabiot. È un po' più aggressivo, essendo un sudamericano.

Rios cosa ha tratto dagli insegnamenti di Mourinho? C'è stato un momento in cui era uscito dalle rotazioni a causa di un infortunio alla spalla. Come un diesel, è entrato gradualmente all'interno delle gerarchie. L'intesa con Barrenechea non c'era. Poi Mourinho gli ha ritagliato un ruolo da leader. Ha avuto una buona crescita. Secondo me ha fatto una crescita lineare, non è esploso, ma può farlo in un club che gli dà fiducia e minuti.

Il livello del campionato portoghese? Il campionato si è ripreso, ha ritrovato il sesto posto dopo il sorpasso dell'Eredivisie. Si farà di tutto per farlo crescere entro il 2030, si è creata una rete tra Braga, Porto, Benfica e Sporting. Non voglio essere pessimista, ma in Italia dobbiamo vederci bene dal campionato portoghese. I giocatori che arrivano da lì fanno bene. Sono stato impressionato dal Portogallo, dallo stadio del Do Dragao che ha ormai 20 anni"