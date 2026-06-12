Alvino: "Allegri flessibile, non sarà vincolato ad un solo modulo. L'ha ribadito ad ADL"

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Alvino: Napoli ambizioso con Allegri, tra mercato e flessibilità tattica.

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel suo editoriale nel corso di 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia: "Le ambizioni del Napoli le conosciamo: il club vuole continuare a fare quello che sta facendo molto bene già da qualche anno a questa parte. Se c'è la possibilità di lottare per vincere, il Napoli è pronto a farlo, ma l'obiettivo stabile, l'obiettivo di ogni anno, è il ritorno in Champions League. Poi c'è un focus sui giovani talenti, soprattutto italiani, ma non soltanto italiani. Se c'è da scoprire qualcuno nel panorama internazionale, il Napoli è pronto a muoversi. Detto questo, dal punto di vista tattico, sappiamo che con Allegri ci sarà grande attenzione alla fase difensiva. A centrocampo, se ci sarà qualche giocatore in uscita, verrà poi rimpiazzato con calciatori di uguale valore o, sulla carta, anche superiore. Per quanto riguarda l'attacco, è chiaro che il Napoli aspetta anche quella che sarà la decisione finale su Romelu Lukaku, un giocatore destinato ad altri lidi, con un occhio particolare alla possibilità o meno di recuperare Lorenzo Lucca. Anche in questo caso ci penserà Massimiliano Allegri".

Allegri e la flessibilità tattica: il Napoli cambia volto

"Una cosa mi sento di poter dire: ci sarà sicuramente grande flessibilità da parte di Allegri per quanto riguarda il modulo. Leggo e sento di un Allegri vincolato a un solo sistema di gioco, ma evidentemente non sarà così. Allegri lo ha dimostrato in passato e lo ha ribadito nei primi contatti avuti con Manna e De Laurentiis: sarà un allenatore flessibile, quindi ci saranno più possibilità di vedere il Napoli giocare con sistemi diversi. Questo è il Napoli del futuro. Si gettano le basi e poi, ripeto, dalla metà di luglio in poi, con i primi allenamenti che seguiremo ovviamente da Dimaro Folgarida, si saprà sicuramente qualcosa in più. Il mercato, invece, richiederà ancora più tempo, visto che resterà aperto per tutto il mese di agosto".