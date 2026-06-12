Da Torino: "Trattative Napoli-Juve? Carnevali grande venditore. Lobotka piace a Spalletti"

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Meloni: Juventus rivoluzione con Carnevali, Lobotka piace a Spalletti.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Riccardo Meloni: "Cosa sta succedendo alla Juventus? La società ha provato ad andare avanti con la convivenza tra Comolli e Spalletti, ma era inevitabile cambiare. Carnevali per caratteristiche e conoscenza del calcio italiano è forse il miglior dirigente dai tempi di Marotta. Si prevede un lungo ciclo con Carnevali. Arriva una grande occasione per lui.

Conte osserva e aspetta la Juventus? Carnevali e Spalletti sono due vecchi lupi di mare. Conoscono questo mondo. Spalletti accoglierà a braccia aperte Carnevali. Con Comolli rapporto logoro. Penso che l'unico aspetto positivo è mantenere la continuità con Spalletti.

Trattative tra Juventus e Napoli? Carnevali è un grandissimo venditore. Mi aspetto una Juventus che faccia tanto in uscita, deve cambiare tanto di questa rosa. Lobotka piace a Spalletti. In questa stagione tra i meno peggio c'è Locatelli. Se non si trova una soluzione in uscita, faccio fatica a pensare la convivenza di questi due.

Primo colpo estivo? Le posizioni del portiere e dell'attaccante sono quelle più importanti. Difficile immaginare ancora Vlahovic. Penso che Carnevali possa fare qualcosa di forte per presentarsi bene".