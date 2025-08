Fabbroni su Raspadori: "E' arrivato il momento di venderlo, ma solo a queste cifre"

vedi letture

Mario Fabbroni ha parlato così ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Sono molto contento per Simeone che vada a giocare al Torino. Milinkovic-Savic è un buon portiere, ma deve fare esperienza. Il Torino è sicuramente una squadra amata da tutti, ma non ha mai avuto obiettivi importanti e questo fa tutta la differenza per un portiere. Si sta troppo enfatizzando il dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic. Anche perché, almeno per me, il portiere titolare è Meret.

Raspadori all’Atletico Madrid? L’Atletico Madrid assomiglia di più alle caratteristiche di Raspadori. Può darsi che sia arrivato il momento di venderlo, sempre alle cifre giuste: tra i 30 ed i 35 milioni di euro. Con questi soldi, di fatto, il Napoli deve prendere un attaccante esterno. Consiglierei di prendere un vero esterno d’attacco. Bisogna ringraziarlo per lo scudetto vinto l’anno scorso, anche perché si merita di giocare.

Telenovela Lookman-Atalanta? Non mi appassiona proprio questa storia, è tutto irrispettoso per un club che ti ha fatto crescere ed una tifoseria che ti ha esaltato. Bisogna pagare il prezzo che viene richiesto dall’Atalanta.

Adeyemi? Mi piace come profilo, ma non mi piace il fatto che voglia andare via quando gli si presenta una nuova squadra che gli offre più soldi. Questa nuova sentenza potrebbe far diventare i calciatori come comuni dipendenti e, dunque, se ne potranno andare solo con i giusti preavvisi”.