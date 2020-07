"Fabian migliore in campo!", Fedele contro Rambaudi: "Arrestatelo! Ma cosa ha fatto?"

"Fabian migliore in campo!". Lo ha detto Roberto Rambaudi ai microfoni di Canale 21 alla trasmissione Il Bello del Calcio. Non è d'accordo con questo parere Enrico Fedele che ironizzando dice: "Arrestatelo! Cosa ha fatto? Per me è stato il peggiore con Manolas". Rambaudi ha replicato: "Fabian si è sdoppiato, è fortissimo, ha fatto il doppio ruolo, ha giocato anche al posto di Lobotka".