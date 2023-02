"Fammi vedere il leone che sei!", Gollini svela un retroscena con Osimhen sul gol

Dopo il gol contro la Roma Victor Osimhen è corso ad esultare con Pierluigi Gollini, l'ultimo arrivato in casa Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il gol contro la Roma Victor Osimhen è corso ad esultare con Pierluigi Gollini, l'ultimo arrivato in casa Napoli. E proprio il portiere azzurro, nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, ne spiega il motivo: "Negli spogliatoi gli ho detto in inglese 'Fammi vedere il leone che sei'. Poi abbiamo parlato un po' e abbiamo legato in maniera naturale. E' un gesto che ha fatto per darmi il benvenuto.