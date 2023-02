Gollini a KK: "Ero vicino già in estate, ma il Napoli valutava Navas! Vi racconto l'esultanza con Osimhen. Scudetto? In spogliatoio si dice sempre una cosa..."

Pierluigi Gollini, nuovo portiere del Napoli, si presenta oggi a fine mercato con un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Pierluigi Gollini, nuovo portiere del Napoli, si presenta oggi a fine mercato con un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "In pochi sanno che c'era stato un avvicinamento in estate, ma il Napoli stava facendo le sue valutazioni e io avevo la cosa di Firenze abbastanza avviata. La Fiorentina era pronta per il mio passaggio, il Napoli aveva altre priorità, come la situazione di Navas. Ora sono felice di essere in questa piazza che mi è sempre piaciuta, che ho guardato sempre con ammirazione per ciò che trasmette, per ciò che riserva ai calciatori, e ovviamente per il Napoli squadra".

Osimhen è venuto da te dopo il gol per esultare: ci racconti questo gesto? "Lo ringrazio. Negli spogliatoi gli ho detto in inglese 'Fammi vedere il leone che sei'. Poi abbiamo parlato un po' e abbiamo legato in maniera naturale. E' un gesto che ha fatto per darmi il benvenuto. Lo ringrazio. Mi sembra di essere in questo gruppo da tanto tempo, anche perché con gli italiani li conosco da tempo per le nazionali, poi c'è Ndombele che ho avuto con me al Tottenham. E anche con gli altri mi sono integrato benissimo".

Con la maglia della Fiorentina facesti una grande parata contro Raspadori. "Sì, sicuramente quello è stato il mio momento migliore in malgia Fiorentina. Poi non ho più trovato lo spazio che desideravo e quello mi ha consigliato di venire qui. Jack ha fatto un'ottima giocata, io un'ottima parata. Già si vedeva che il Napoli era partito forte, oggi è una squadra più collaudata. Un po' di tifosi napoletani mi hanno maledetto per quella parata e quella partita, oggi spero di ripagarli con questa maglia".

Ti hanno accolto come una famiglia? "Sì. Tanto viene dato anche dalle persone che lavorano per il Napoli, a partire dai magazzinieri, lo chef, i fisioterapisti. Mi hanno accolto come se fossi arrivato davvero in una famiglia e questo aiuta molto ad integrarsi subito e a farci sentire a casa. E poi c'è un gruppo-squadra molto tranquillo, maturo, solido. Un gruppo coi piedi per terra e per me è stato molto facile inserirmi".

Spalletti ha detto che non è bravo in matematica per fare i conti per lo Scudetto... "La chiave del discorso è pensare partita per partita ed è così qui, è la forza di questo gruppo. Se riusciamo a fare ciò che questa squadra ha dimostrato nel tempo il futuro davanti è bello. Il Milan l'anno scorso ha vinto lo Scudetto e quest'anno sta vivendo un momento difficile: questo per dire che nel calcio delle cose sembrano facili ma non lo sono, quindi è giusto quello che dice il mister per rimanere coi piedi per terra".

Ti hanno raccontato della cultura napoletana? Tipo Raspadori fu impressionato dal Capodanno. "Parlano tutti della potenziale futura festa Scudetto. Dicono tutti: 'Immagini se succede qui cosa succede?'. Io sono italiano, conosco la cultura napoletana. Poi è normale che finché non lo vivi non puoi saperlo appieno. Ma so che qui il Capodanno è unico".