Fascetti: "Complimenti al Napoli per Kvara, ma per lo Scudetto lo vedo sotto alle milanesi"

A “1 Football Club” su 1 Station Radio è intervenuto Eugenio Fascetti, ex allenatore, fra le tante, di Torino e Fiorentina: "Juve? La Juve del primo tempo, tolta l'occasione di Cuadrado, è stata poca roba. non mi sembra una squadra da Scudetto. Ha fatto una ventina di minuti nel secondo tempo, ma non credo che con questi uomini si possa vincere qualcosa

Fiorentina-Napoli? Il gioco della Fiorentina è imprevedibile, pertanto non so cosa ci dobbiamo aspettare. Di certo contro il Napoli sarà una bella partita: la Viola è una squadra che aggredisce, dall'altro lato gli azzurri sono partiti alla grande come nella scorsa stagione. Complimenti a chi ha scoperto Kvarastskhelia, non sta facendo rimpiangere Insigne. La squadra di Spalletti mi incuriosisce, vediamo dove può arrivare".

Qual è la tua favorita per lo Scudetto? In termini di rosa dico Inter, a pari merito con il Milan. Roma e Napoli partono un gradino sotto. Ovvio che sia una disamina provvisoria, dopo solo due giornate di campionato, dunque non troppo attendibile".