Fascetti: "Il Napoli ha fatto una preparazione vecchio stampo. Ancelotti ha esperienza, succederà qualcosa"

L'Inter, la Juve il Napoli e non solo. Chiacchierata a TMW con Eugenio Fascetti a meno di un mese dall'inizio del campionato. "Per l'Inter ora c'è la ricerca dell'attaccante ma ci sono anche una serie di giocatori ancora da cedere, come Icardi e Perisic. Per ora da parte dei nerazzurri si è vista una buona difesa, molto pressing, ripartenze e contropiede. Non mi venite a dire che l'inter gioca in attacco..."

E il Napoli? "Ha fatto una preparazione vecchio stampo. Ancelotti ha esperienza e farà bene. In difesa i due centrali sono tanta roba, in avanti i due piccoletti li conosciamo e poi c'è Milik. Qualcosa succederà. Icardi? Sarebbe l'ideale ma quello vero però. Quanto ai nerazzurri e lo stesso Icardi la situazione non è stata gestita bene da nessuno".