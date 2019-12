Fassone descrive Gattuso: "E' un perfezionista, dai suoi collaboratori vuole il 100%!"

Marco Fassone, ex dirigente di Napoli e Milan, ha parlato ai microfono di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul cambio di panchina in casa azzurra: "Avvicendamento in casa Napoli? Sono fuori dalle cose di Napoli, bisognerebbe sempre vivere lì per capire cosa sta succedendo. Ormai mi ero abituato ad un De Laurentiis che non cambia mai in corsa, l'ultimo avvicendamento in panchina ci fu nel 2009 con Donadoni-Mazzarri, nell'ultimo decennio non mandato via nessuno in corsa. Evidentemente, vivendo le cose dall'interno, ha ritenuto l'allontanamento di Ancelotti la scelta più giusta.

Su Gattuso. "E' uno che pretende molto da chi gli sta intorno, è un perfezionista, un esigente. Vorrebbe sempre che tutti coloro che collaborano con lui diano il 100%".

Sul possibile 4-3-3. "Rino non mi sembra uno vincolato ad un modulo. Quando subentrammo a Montella la rosa era studiata per il 4-4-3, Rino prese quella rosa e fece molto bene. Se le condizioni di rosa, magari non studiata per il 4-3-3, dovessero indurlo a fare un altro modulo, non si farebbe problemi, è uno molto flessibile".

Sulla rosa. "Quella a disposizione è una rosa ottima! Gli interpreti ci sono per fare il 4-3-3, sono magari un po' corti a centrocampo, ma ci sono gli elementi per schierare l'undici iniziale".