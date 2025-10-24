Fassone non ha dubbi: "Il Napoli tornerà a essere quello che conosciamo già con l'Inter"

Marco Fassone, dirigente sportivo, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Sono convinto che, a partire da domani, il Napoli tornerà ad essere quello che conosciamo. Ho ascoltato con attenzione quello che ha detto Conte al termine della sfida di Champions, credo sia stato molto razionale spiegando cosa non ha funzionato, aveva messo il campanello d’allarme ad inizio stagione. Conosco abbastanza bene Conte e so, che avendo chiaro il quadro della situazione, riuscirà a mettere tutto in piedi”.

