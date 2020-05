Fassone: "Un dramma se il calcio si ferma di nuovo! Spettacolo sarà sotto gli standard"

Marco Fassone, ex dirigente del Napoli tra gli altri, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla ripresa del calcio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "I ragionamenti che sono stati fatti negli ultimi 30-40 giorni sono stati fatti per finire il campionato. Sarebbe drammatico fermarsi nuovamente quando mancheranno 6-7 partite. Incrociamo le dita, ma credo che si possa arrivare in fondo. Lo spettacolo che offriremo in Serie A sarà inferiore rispetto agli standard, per le temperature, per lo stop che c'è stato finora, anche per una questione psicologica".