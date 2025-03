Fedele avvisa: “Milan fortissimo in attacco! Napoli quasi all’ultima spiaggia per lo Scudetto”

vedi letture

Intervenendo a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, l'ex dirigente ed agente Enrico Fedele ha parlato del momento del Napoli: “Domenica con il Milan non so se sarà la penultima spiaggia per il Napoli, forse lo è più per il Milan. In generale lo è per tutte e due, entrambe non possono perdere terreno rispetto ai loro obiettivi. Bisogna sperare in uno scivolone dell’Inter per cercare di agguantare la squadra di Inzaghi. Napoli-Milan sarà una cartina al tornasole, perché i rossoneri sono fortissimi, specie dal centrocampo in su. Il Milan ha esterni bravissimi nell'uno contro uno ed ha la migliore catena sinistra che esista al momento in serie A.

Per vincere domenica, il Napoli non deve dare campo al Milan, non deve lasciargli spazio e deve giocare molto abbottonato, molto all'italiana. Temo più Pulisic che Leao, in questo momento. Il portoghese è come Neres, va a sprazzi, forse anche di più del brasiliano, ma ha maggiore talento, ha potenzialità enormi e se sta in giornata è imprendibile. Su Pulisic sarebbe il caso di piazzare Olivera, che ha maggiori attitudini difensive.

In ogni caso tra la prossima con il Milan e quella successiva di Bologna temo più quella di domenica. Il Bologna sta facendo un ottimo campionato ma concede più campo agli avversari e il Napoli potrebbe approfittarne. Visto che l’Inter batterà l’Udinese, per quanto quest’ultima sia una squadra fisica e intensa, il Napoli deve fare lo stesso col Milan e non so se ci riuscirà. Penso che all’inizio giochi Raspadori, Neres può essere la carta da giocarsi a gara in corso. L’importante è che il Napoli giochi con la difesa a quattro”.