Fedele critico: "Squadra confusa e illogica, serviva uno come De Rossi!"

Nel corso di Marte Sport Live, l'ex dirigente Enrico Fedele ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "La mia griglia prevede la Juventus al primo posto, poi Napoli e Inter allo stesso livello.



Mercato illogico? Sono completamente d’accordo. Il Napoli doveva prendere un centrocampista titolare. Gli azzurri oggi sono una squadra confusa e illogica dove i calciatori giocano fuori ruolo. Il mercato in uscita è stato perfetto anche se non ho capito la cessione di Chiriches. Il rumeno era l'unico regista difensivo nella rosa azzurra. Per quanto riguarda il mercato in entrata non sono stati centrati tutti gli obiettivi capaci di dare maggiore qualità.



Meret? E’ un Zoff giovane, Non da troppe sicurezze perché mi dicono non parli.



Elmas? E’ un ragazzo di grande qualità e di grande inserimento. Manca però un regista alla Bakayoko o alla De Rossi.



Napoli squadra molto europea? Il Napoli ha impostato una squadra molto europea, con due difensori che accettano l’uno contro uno. Ancelotti non può fallire, sta a lui capire come risolvere i problemi visti nelle prime due partite.



James e Icardi? De Laurentiis ha voluto fare il sergente di ferro con Florentino Perez. Al Napoli però il colombiano non serviva. Icardi è stato bloccato dalla Juventus. L’anno prossimo andrà a Torino in cambio di Higuain.



Ancelotti resta? Sarà decisivo il finale del girone di andata per capire se il Napoli sarà ancora in lotta per il campionato".