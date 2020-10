Fedele: "Deluso da Meret, a Benevento è stato uno dei peggiori in campo"

L'ex dirigente sportivo, Enrico Fedele, è intervenuto ai microfoni di Televomero: "Sono deluso da Meret, a Benevento è stato uno dei peggiori in campo. Dobbiamo valutare tutta la gara del portiere e non solo il salvataggio di pugni all’ultimo minuto sulla punizione di Sau. Sul gol di Roberto Insigne è rimasto fermo e non ha aggredito la palla, poteva uscire alla kamikaze. Sul colpo di testa di Maggio è rimasto sul palo e per fortuna Mario Rui ha salvato in angolo".