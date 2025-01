Fedele: “Garnacho è giovane, al Napoli serve uno più pronto come Chiesa”

Nel corso di ‘Marte Sport Live' su Radio Marte, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele: “Ribadisco i concetti espressi: al posto di Kvara serve un calciatore con 7-10 gol nei piedi, perché tanti ne avrebbe fatti il georgiano. Garnacho è molto forte? Sì, ma è giovane, per me serve uno più pronto. Ormai siamo specializzati nella Premier, prendiamo solo giocatori che vengono da lì! Li conoscerà l'allenatore? Diciamo così....

Per Garnacho sarebbe la prima esperienza in Serie A, e chi arriva per la prima volta in Italia può non rispettare le aspettative. Il Napoli non può aspettare i giovani. Per tipologia di ruolo ed esperienza, sento delle voci su Berardi, che però gioca a destra e non riterrei idoneo. E' pur vero, però, che il sostituto di Matteo Politano, oggi, è Mazzocchi. Al Napoli serve uno come Chiesa: se sta bene è pronto e segna diversi gol. Generalmente non sono scaramantico, ma in questa stagione stanno succedendo varie cose che fanno pensare ad un’annata baciata dalla fortuna.

Penso, ad esempio, agli ultimi tre minuti col Parma, quando si è vinta una gara che era persa, grazie all'espulsione del portiere avversario. Contro l'Inter, poi, è capitato che Calhanoglu sbagliasse il rigore: proprio lui che li segnava sempre da diciassette conclusioni di fila... A tutto ciò, aggiungeteci i cambi errati di Simone Inzaghi, che appena sostituisce qualcuno, beh, non vince più una partita. Ci sono tanti fattori che portano a pensare che possiamo farcela a vincere lo scudetto. Dobbiamo farcela e per questo servono calciatori pronti. A proposito della gara di sabato contro l’Atalanta, è chiaro che è importante: se il Napoli non perde, tiene l'Atalanta a distanza; se vince, la elimina; se perde, invece, la rimette in corsa. E' uno snodo. Napoli favorito dal calendario? Le ultime otto sono in discesa libera, sino a marzo bisogna restare attaccati alla vetta!”.