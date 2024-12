Fedele jr: "Al Napoli manca un 'punizionista', lo prenderei già a gennaio"

vedi letture

Gaetano Fedele, operatore di mercato, parla in diretta a Radio Marte del mercato in arrivo e delle possibili mosse del Napoli. Ma non solo: "Lukaku non è un problema, casomai lo sono le aspettative che si hanno nei suoi confronti. Probabilmente il Lukaku di oggi è diverso da quello dell'Inter, c'è un modulo differente che incide senza dubbio, poi la carta d'identità racconta di un giocatore che ha una maturità differente, è innegabile però che in fase offensiva che il Napoli davanti ha delle problematiche. Oggi il giocatore fondamentale degli azzurri è diventato McTominay e ciò deve far riflettere, per cui se dovessi dare un'unica responsabilità a Conte è quella di non aver ancora trovato alternative tattiche in attacco. L’uscita dalla Coppa Italia la interpreto come un messaggio di Conte a De Laurentiis. L'obiettivo è il campionato e l'ha fatto capire chiaro e tondo.

Mercato? Io prenderei un "punizionista", uno bravo con le palle da fermo. Tutta questa situazione avrà un vantaggio: sul mercato occorre non ripetere la situazione Osimhen. In questo senso è il caso che si intervenga subito sul mercato se si hanno le idee chiare. Il Napoli non ha le coppe e il vantaggio è che il rischio infortuni è comunque limitato, rispetto alle altre, e l'arrivo di nuovi innesti potrebbe aiutare Conte a raggiungere ogni obiettivo prefissatosi".