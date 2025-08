Fedele: "Mercato da 5 per la squadra titolare, da 8 per rinforzare la rosa"

Enrico Fedele, dirigente sportivo ed opinionista, è intervenuto ai microfoni di Otto Channel dando il suo giudizio sulle mosse di calciomercato del Napoli fino ad oggi. Di seguito le sue dichiarazioni: “Per rinforzare la squadra titolare do 5, do 8 per rinforzare la rosa. Milinkovic-Savic vice di Meret o titolare? Peccato che non si possano unire le due cose, ma non si spendono 19 milioni per un giocatore che non faccia il titolare. Io credo che con questo dualismo siamo ad Ospina-Meret. Con tutto l’affetto forse l’acquisto di Milinkovic sta in un discorso di calcio a 60-70 metri e quindi il giocatore che in un momento in cui la squadra viene pressata, con il calcio lungo può portare a un grande contropiede”.

