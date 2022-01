Fedele: "Meret muto e non ha personalità! Ci vuole un altro portiere dopo Ospina"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: "Meret? Da un punto di vista di patrimonio tecnico è un ragazzo ben fornito ma è un po’ muto e non ha una personalità. Se Ospina non dovesse rinnovare? Ci vuole un altro portiere, per me Meret non va bene per il futuro del Napoli. Juve su Vlahovic? Exor ha possibilità di inserire soldi freschi. Le altre squadre invece devono fare le plusvalenze. Napoli davvero interessato a Nandez? Non serve. Perché il Cagliari potrebbe darlo in prestito alla Juventus? I bianconeri hanno tanti giocatori in giro che possono essere dati".