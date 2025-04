Fedele: “Neres sostituto di Kvara? Chi lo dice capisce di palle di pezza, non di calcio!”

vedi letture

Intervenendo a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, l'ex dirigente ed agente Enrico Fedele ha parlato del momento del Napoli: “Il Bologna sta vivendo un momento di gioco esaltante. Italiano ha migliorato la fase difensiva, che era carente, ma ha una proposta d'attacco molto importante. E’ una squadra che oggi sta producendo il miglior gioco in assoluto, però ha un punto debole: si scopre. Italiano è un figlio di Zeman e Conte deve approfittarne.

Per questo serve alternare Raspadori (titolare) e Neres (nella ripresa) per sfondare la difesa felsinea. Vedo favorito il Napoli, non vi toccate: io la penso così. C'è una cosa che mi preoccupa: io credo che il Napoli abbia l'autonomia di un'ora. Questa è la mia paura. Il Napoli non mi convince dal punto di vista della durata. Il calo è fisico. Anche contro l'Atalanta a Bergamo c'è stata grande sofferenza, prima di riuscire a vincerla.

Se vogliamo essere obiettivi, non possiamo esimerci da questa analisi. Kvaratskhelia avrebbe potuto lasciare il Napoli esercitando l'articolo 17, invece non è andata così: il georgiano poteva partire per 15-20 milioni e va ringraziato per non averlo fatto, permettendo al Napoli di incassare 70 milioni con la cessione al PSG. Il mio rammarico, la mia amarezza, è semmai un'altra: Conte, che era diventato il paladino dei tifosi quando aveva affermato che nessun big sarebbe andato via, ha sbagliato perché avrebbe dovuto dire pubblicamente di non essere soddisfatto del mercato di gennaio, con la cessione di Kvara e senza l’arrivo di un sostituto testuale.

Chi indica Neres come sostituto di Kvaratskhelia ne capisce di palle di pezza, non di calcio. Kvara è ancora uno dei migliori realizzatori del Napoli in questa stagione. Solo chi non ne capisce di calcio può individuare in Neres l'alternativa a Kvaratskhelia: sono due giocatori molto diversi”.