Fedele: "Ottimo Ancelotti, finalmente 4-4-2 vero! Con Insigne e Callejon invece è 4-2-4"

Nel corso di Televomero, l'ex dirigente Enrico Fedele ha parlato del pareggio di Anfield: "Ottima disposizione tattica. Ancelotti ha fatto il 4-4-2, quello vero, non il 4-2-4 perché gli esterni di centrocampo erano un terzino a destra e Zielinski dall'altro lato. Non Callejon ed Insigne. Il migliore è stato Allan, ma sentivo che erano turbati per le multe. Io gliene manderei altre! Ora andiamo avanti senza parlarne più, puntiamo al quarto posto senza spot elettorali"