Fedele: "Parole Luigi De Laurentiis contro il padre? Una farsa organizzata da ADL e figlio"

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

TuttoNapoli.net

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Come avrei reagito alle parole di Luigi De Laurentiis contro il padre, se fossi stato nei panni del presidente del Napoli? La vicenda è stata tutta organizzata da Aurelio De Laurentiis e figlio. Non è stata una sorpresa, ma un fatto strategico

Luigi è un caro ragazzo, ha voluto dissociarsi dal padre d'accordo con lui per programmare senza assilli la nuova stagione del Bari in un ambiente molto infuocato. Potrebbe sembrare una frattura netta familiare, con i panni sporchi non lavati a porte chiuse, ma io credo che sia un gioco delle parti, una farsa programmata. Siamo pur sempre in ambiente cinematografico".